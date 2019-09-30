Известный японский фигурист Нобунари Ода отметил, что бронзовый призер чемпионата мира-2018 Михаил Коляда обладает мощным энергичным катанием.

— Мне бы хотелось, чтобы Коляда попал в этом сезоне в Финал «Гран-При», — приводит SPUR слова японца. — Он — редкий фигурист, который показывает нам, что такое фигурное катание. На его мощное, энергичное катание действительно приятно смотреть. Более того, помимо комбинаций сложных шагов и поворотов, меня также восхищают его прыжки.

В скольжении у Коляды нет слабых мест. Он стремится демонстрировать довольно сложную последовательность шагов, и элегантное катание. Его произвольная программа прошлого сезона была великолепна. Он очень пластичен и хорошо держит все позиции. Спина у Михаила достаточно гибкая, чтобы исполнять сложные позиции во вращении.

Ода — чемпион мира среди юниоров-2005, чемпион четырех континентов, многократный победитель и призер этапов серии «Гран-при», победитель зимней Универсиады-2011, завершил карьеру в 2009 году.