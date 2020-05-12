Тренер Сергей Розанов прокомментировал уход из группы Этери Тутберидзе.

— Всем доброго времени суток! Хочу выразить огромную благодарность всем сотрудникам Ледового дворца «Хрустальныи?» во главе с Этери Георгиевнои? Тутберидзе. Этери Георгиевна, низкии? вам поклон и бесконечная благодарность за все?, что вы сделали для меня! Но самое главное, вы научили меня работать в команде и по-настоящему верить в себя!

Сергеи? Викторович, работать с тобой — сплошное удовольствие. Ты всегда умеешь находить позитив во всем, за что берешься.

Даня, ты прекрасныи? хореограф и я очень благодарен тебе за совместное сотрудничество!

Спасибо всем вам за то, что были рядом в сложные минуты, помогали, поддерживали словом и делом. Желаю вам оставаться таким же дружным коллективом и сплоченнои? командои. Я всегда с теплотой буду вспоминать нашу совместную работу, — написал Розанов в своем Instagram.