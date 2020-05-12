«Низкий вам поклон и бесконечная благодарность за все». Розанов — об уходе из группы Тутберидзе
Тренер Сергей Розанов прокомментировал уход из группы Этери Тутберидзе.
— Всем доброго времени суток! Хочу выразить огромную благодарность всем сотрудникам Ледового дворца «Хрустальныи?» во главе с Этери Георгиевнои? Тутберидзе. Этери Георгиевна, низкии? вам поклон и бесконечная благодарность за все?, что вы сделали для меня! Но самое главное, вы научили меня работать в команде и по-настоящему верить в себя!
Сергеи? Викторович, работать с тобой — сплошное удовольствие. Ты всегда умеешь находить позитив во всем, за что берешься.
Даня, ты прекрасныи? хореограф и я очень благодарен тебе за совместное сотрудничество!
Спасибо всем вам за то, что были рядом в сложные минуты, помогали, поддерживали словом и делом. Желаю вам оставаться таким же дружным коллективом и сплоченнои? командои. Я всегда с теплотой буду вспоминать нашу совместную работу, — написал Розанов в своем Instagram.
Всем доброго времени суток! Хочу выразить огромную благодарность всем сотрудникам Ледового дворца «Хрустальныи?» во главе с Этери Георгиевнои? Тутберидзе. Этери Георгиевна, низкии? вам поклон и бесконечная благодарность за все?, что вы сделали для меня! Но самое главное, вы научили меня работать в команде и по-настоящему верить в себя! Сергеи? Викторович, работать с тобои? — сплошное удовольствие. Ты всегда умеешь находить позитив во все?м, за что бере?шься. Даня, ты прекрасныи? хореограф и я очень благодарен тебе за совместное сотрудничество! Спасибо всем вам за то, что были рядом в сложные минуты, помогали, поддерживали словом и делом. Желаю вам оставаться таким же дружным коллективом и сплоче?ннои? командои?.Я всегда с теплотои? буду вспоминать нашу совместную работу.