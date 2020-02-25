Нина Мозер: «Тарасовой и Морозову для достижения результата, которого они хотят, необходимо еще поработать»

Российский тренер Нина Мозер рассказала, почему пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов начала работать с Мариной Зуевой.

Прошлый сезон фигуристы тренировались под руководством двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова, но по окончании сезона Траньков объявил о прекращении сотрудничества. Мозер также участвовала в процессе.

— Максим Траньков сказал, что дело Тарасовой/Морозова не бороться с Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским, а равняться на китайцев Суй Вэньцзин и Цунь Хана.

— Совершенно правильно Максим сказал, наши цели не ограничиваются этим сезоном, и мы понимаем, что для достижения того результата, которого хотят Женя с Володей и мы с ними, необходимо еще много поработать, а заниматься глобальными выводами после каждого турнира, — приводит «РИА Новости» слова Мозер.

— Тарасовой и Морозову была кардинально необходима инъекция в виде нового подхода, или, может быть, вы рассматривали вариант передать пару Владиславу Жовнирскому, Филиппу Тарасову и Арине Ушаковой?

— Изначально было три варианта — Марина Зуева, Ришар Готье и Влад Жовнирский. Вариант с Жовнирским отпал, потому что если Женя с Володей будут работать у нас на катке, то я была бы в постоянном процессе. Да и большинство аргументов в конкретной ситуации при конкретной паре Тарасова/Морозов было в пользу Марины.

Влад, Филипп и Арина очень качественно выполняют свою работу, растят перспективные пары Алина Пепелева/Роман Плешков, Диана Мухаметзянова/Илья Миронов и Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев. Они работают по современным концепциям парного катания на будущее, а Тарасова/Морозов — это совсем другой подход и другие задачи, связанные с сиюминутным результатом при стремлении серьезно измениться.