Нина Мозер – о работе тренером: "Я так больше не могу и не хочу"

Известный тренер по фигурному катанию Нина Мозер заявила, что не хочет продолжать тренерскую работу. Напомним, Мозер помогала в подготовке к чемпионату мира Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, завоевавших серебро в Сайтаме, а также Наталье Забияко и Александру Энберту, которые выиграли бронзу чемпионата мира.

​– Что делать дальше – мы будем решать все вместе, вернемся в Москву после 15 апреля, сядем вместе и все обдумаем, как и год назад, когда я сказала ребятам "все", – цитирует 54-летнюю Мозер ТАСС. – Мысли есть разные, мы это долго и много обсуждали на предстартовом к чемпионату мира сборе в Фукуоке, и уже здесь, в Сайтаме. Тренерская участь непростая, это испытание.

Я, работая последний месяц с ребятами, каждый день задавала себе вопрос: "Как ты так жила последние восемь лет?" Я так больше не могу и не хочу. А Максим (Траньков – Прим. "СЭ") со своей задачей как тренер справился, он много сделал, ребята ему доверяют. И пока нам всем надо прийти в себя.