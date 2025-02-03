Мозер — о тренерских амбициях звездных фигуристов: «Не каждая лошадь может стать наездником»

Известный российский специалист Нина Мозер вместе с молодой спортивной парой Наталья Хабибуллина и Илья Княжук в интервью «СЭ» порассуждали о том, что многие звездные фигуристы мечтают стать успешными тренерами, но далеко не у всех получается.

Княжук: — Нельзя ни с того ни с сего стать хорошим тренером.

Хабибуллина: — Можно быть олимпийским чемпионом, но не стать классным тренером. И наоборот — ничего не достичь в спорте и тренировать чемпионов.

Мозер: — Я всегда сторонник того, чтобы люди пробовали другое, помнили, что в жизни есть другие пути. Есть смежные профессии. Молодые ребята не задумываются об этом, живут и дышат одним направлением. Знаю кучу людей, которые до 50 лет катались в шоу. Я уже некоторым говорила — совок с собой берите, песок за собой со льда надо убирать! Но люди сами должны приходить к этому новому.

— Вы можете поспорить с Ниной Михайловной?

Княжук: — А зачем? Мы доверяем.

Хабибуллина: — И стараемся полностью прислушиваться и выполнять, а не спорить.

Мозер: — У меня есть система, по которой мы работаем, на болтовне далеко не уедешь. Я не практикую бесконечные прокаты программ. Они приводят чаще к травмам. Мы за счет интенсивности и разных объемов работаем.

— Это как?

Мозер: — Спортсмен должен уметь думать и развиваться разнонаправленно. У нас сейчас тенденция: человек закончил кататься, бегать, бороться, и его раз — начальником делают. Он же чемпион! Но не каждая лошадь может стать наездником. Спортсмен — это все же человек, выполняющий указания тренера.