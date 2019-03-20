Нина Мозер: "Хорошее начало, но это только начало. Главное – завтра"

Тренер российских пар Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Наталья Забияко/Александр Энберт Нина Мозер довольна первым днем чемпионата мира по фигурному катанию в Сайтаме. После короткой программы ее подопечные занимают первое и четвертое место соответственно.

– Хорошее начало, но это только начало. Главное – завтра. Перед отъездом мы делали прокаты, и чистые были и у Жени с Володей, и у Наташи с Сашей. В короткой программе нам удалось все показать, теперь надо в произвольной. Я буду на это надеяться. Я сделала все, чтобы у них на этом чемпионате мира получилось. (Дмитрий Кузнецов)

Напомним, что Тарасова и Морозов показали лучший результат в короткой программе, набрав 81,21 балла и обновив мировой рекорд.

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