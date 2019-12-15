Двукратный призер Олимпийских игр в женском одиночном катании Ирина Слуцкая в своем Instagram опубликовала пост, в котором прокомментировала решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой приостановить спортивную карьеру.

— Сейчас очень много обсуждений на счет того, что Алина приостановила свою спортивную карьеру, — написала Слуцкая. — Могу сказать только одно, что никто не вправе осуждать ее, потому что она взрослый человек, и сама приняла это решение, а мы как поклонники, зрители, и коллеги, должны это решение уважать.

Мы не имеем права говорить, что она зря это сделала,ведь она действительно сделала все , что могла. И ее решение, на время приостановить карьеру, мы должны поддержать, и должны уважать ее выбор, ведь у нее впереди много интересной работы, немножко другой, где можно переключиться, где можно отвлечься, но все равно оставаться в профессии, радовать всех своих поклонников.

Очень здорово, что она будет продолжать кататься в показательных выступлениях, в ледовых шоу, спектаклях. Раньше у поклонников была возможность увидеть ее в большинстве случаев на соревнованиях, а сейчас они могут наблюдать ее и с другой стороны, гораздо дольше по времени на льду, нежели чем в двух программах на соревнованиях.

Мы надеемся увидеть ее вновь на большом льду!