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«Никто их силой не утащил. Они же не крепостные». Гамова — о переходах фигуристок

16:38
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Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова поделилась мнением о переходе фигуристок Александры Трусовой и Алены Косторной от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

— Насколько я понимаю, это нормальная практика — если спортсмен выбирает другого тренера, с которым ему комфортно работать, — приводит слова Гамовой РИА Новости. — Мы должны с уважением относиться к выбору спортсменов. Никто силой же не утащил фигуристок. Они же не крепостные.

Это было взвешенное решение. Значит, этих фигуристок что-то не устраивало в предыдущем наставнике, и они увидели новые перспективы с Плющенко.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201017/plyuschenko-1580234673.html

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