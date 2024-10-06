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Угожаев: «Не думал о том, чтобы занять какое-то конкретное место или кого-то конкретного обыграть»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский фигурист Николай Угожаев прокомментировал свою победу на «Мемориале Панина-Коломенкина».

«Функциональное состояние действительно становится крайне важным. Даже если все прыжки собрать и выполнять их стабильно, может в конце программы «вырубить» так, что уже не доедешь. Такое у меня бывало. Собственно, поэтому я не думал о том, чтобы занять какое-то конкретное место или кого-то конкретного обыграть. Задача ставилась сделать свое», — приводит RT слова Угожаева.

Угожаев набрал 303,45 балла по сумме двух программ и занял первое место.

Источник: RT
Фигурное катание
Николай Угожаев
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