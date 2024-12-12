Морошкин: «Гуменник достаточно часто справляется с разнообразными вызовами»

Хореограф Николай Морошкин отметил особенность российского фигуриста Петра Гуменника раскрывать не самые однозначные варианты в плане музыки и идей.

«У Петра в этом сезоне с соперниками совпали сразу две программы? Мне вообще нравится, что Гуменник достаточно часто справляется с разнообразными вызовами. В ходе тренировок, на которых я видел, как идет отработка программ, у меня, признаться, были некоторые сомнения насчет «Онегина» — все-таки Дима Алиев, у которого та же самая постановка в произвольной программе, как-то больше ассоциируется с этим образом.

Гуменник выиграл в этом противостоянии? В этом и заключается удивительная особенность Петра выбирать для себя не самые однозначные варианты в плане музыки и идей, а потом максимально их раскрывать, доводя до полного блеска. Перед этой гранью его таланта я, как постановщик, преклоняюсь, если честно», — цитирует RT Морошкина.