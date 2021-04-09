«Никогда не слышала ничего такого». Трусова о применении блокаторов гормонов

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала высказывание американского журналиста Дэйва Лиза. По словам 16-летней спортсменки, они не принимает никаких гормонов, но есть все, что захочет.

Ранее Лиз обвинил российских фигуристок в употреблении блокаторов гормонов, которые замедляют развитие женского организма и не дают поправиться.

«Применяют ли в группе Тутберидзе препараты, которые замедляют развитие женского организма? Нет, никогда не слышала ничего такого. Я, во-первых, не читаю интернет, не читаю комментарии. Родители мне всегда говорили: ешь, что хочешь, это твое дело. Я ем все, что хочу, особенно утром. Вечером перед сном стараюсь поменьше есть или не все подряд, только что-то определенное», — приводит слова Трусовой Радио «Комсомольская правда».

Напомним, на прошедшем в Стокгольме чемпионате мира россиянки заняли весь пьедестал. Анна Щербакова стала первой, Елизавете Туктамышевой — второй, а Трусова — третьей.