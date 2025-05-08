Фигурное катание
Фигурное катание

8 мая, 09:15

Немецкий фигурист Никита Володин: «После отстранения в России появились старты достойного уровня»

Мария Кравченко
корреспондент отдела спорта

Немецкий фигурист Никита Володин в интервью «СЭ» оценил уровень популяризации фигурного катания в Японии, России и Германии.

— В какой стране, по твоему мнению, популяризация фигурного катания сейчас на очень высоком уровне?

— В Японии, тут даже думать не надо, сто процентов. Там очень любят фигуристов, есть много великих спортсменов — Юдзуру Ханю, Шома Уно. Можно посмотреть на размах японских шоу — собирают огромные стадионы. Это заложено в их культуру. В России, например, фигурное катание всегда было популярно, а в последнее время стало еще лучше. Когда произошло отстранение, появились старты достойного уровня внутри страны.

— А в Германии как?

— Это не самый популярный вид спорта, потому что в стране мало фигуристов. Можно вспомнить Алену Савченко и Катарину Витт. Катарина — великая, она сейчас за нами следит, поздравляет, очень приятно. Мы поддерживаем связь, если что, может помочь. Над популяризацией фигурного катания в Германии мы сейчас работаем, это одна из наших целей — развить этот вид спорта, чтобы людям было интересно наблюдать, чтобы больше новых спортсменов приходило, но для этого нужно время.

Никита Володин и&nbsp;Минерва Фабьен-Хазе.«Готовлюсь к языковому тесту для получения немецкого гражданства». Чемпион Европы Володин — о подготовке к Олимпиаде-2026

Никита Володин сменил спортивное гражданство в 2022 году. Минерва Фабьен-Хазе и Никита Володин стали бронзовыми и серебряными призерами чемпионата мира, чемпионами Европы в 2025 году и победителями финала «Гран-при» ISU в 2024 году.

