Никита Кацалапов: «В новом году мы свежие, бодрые и готовые на все»

Вице-чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов в интервью ФФКР рассказали о настрое на новый сезон.

Синицина: поеду на соревнования абсолютно с таким же настроем, как и в прошлом году. Неважно, какое место у нас было, это осталось в прошлом году. Сейчас мы работаем для нового сезона.

Кацалапов: Это, наоборот, дает нам мотивацию только улучшаться, укрепить позиции. Мы хотим доказать, что мы достойные соперники. Хотим соревноваться и улучшаться дальше.Нам доставляет это огромное удовольствие: соперничать, соревноваться, ставить новые программы, искать новые идеи. Успех нас только подкрепил. В новом году мы свежие, бодрые и готовые на все.

В минувшем сезоне пара стала чемпионами России, заняла 4-е место на чемпионате Европы и второе на чемпионате мира.