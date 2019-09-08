Никита Кацалапов: «Никакого опустошения после прошлого успешного сезона не было»

Действующие вице-чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов после исполнения произвольного танца в рамках контрольных прокатов сборной России отметили, что им не в полной мере удалось передать его настроение.

— В нашей произвольной программе три музыкальных части, но я не хочу подробно о них рассказывать, иначе получится больше, чем я показал сегодня, — сказал Кацалапов. — Межсезонье прошло отлично, на сборах было много льда, короткую вообще поставили на энтузиазме, никакого опустошения после прошлого сезона не было. Наш новый произвольный танец сложнее, чем предыдущий, поэтому пока каша. Но все поправимо, просто надо накатывать.

Произвольный танец дуэта поставлен под Antonin Dvorak: Gypsy Melodies, Op. 55, B. 104 — Songs My Mother Taught Me. (Екатерина Беспалова)