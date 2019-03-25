Никита Кацалапов: "На чемпионате мира сделали все, что могли"

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду в паре с Викторией Синициной, остался доволен выступлением на чемпионате мира-2019. Дуэт завоевал серебро, уступив французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону, которые установили мировые рекорды в коротком и произвольном танце, а также в сумме.

- Только вчера перед сном в гостинице смог посмотреть наше выступление, сейчас могу сказать, что очень довольны результатом. Сделали все, что могли, очень усердно готовились, - цитирует ТАСС Кацалапова. - Сейчас ощущаю только счастье и усталость. Через две недели полетим обратно в Японию на командный чемпионат мира.

Если оценивать сезон в целом, то его можно назвать успешным. Мы сделали огромный шаг вперед, это оценивают и судьи, и зрители. Мы знаем, куда идем и никогда не собирались сдаваться. Пока все получается, как задумано, несмотря на одну досадную ошибку, которая отделила нас от пьедестала на чемпионате Европы в Минске.

Нужно закончить этот сезон, нам предстоит еще одно соревнование, в котором будут участвовать и французы, и американцы. На командном чемпионате мира нужно выдержать планку, откататься очень хорошо. После этого у нас будет отпуск, и он жизненно необходим сейчас. Дальше будем думать над усложнением программ и новой хореографией.