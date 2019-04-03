Никита Кацалапов: "Мы очень надеялись, что будем в тройке на чемпионате мира"

Танцор Никита Кацалапов, выступающий в дуэте с Викторией Синициной в танцах на льду, рассказал, как их пара готовилась к чемпионату мира в японской Сайтаме. На турнире дуэт завоевал серебро.

– Как после Минска готовились к чемпионату мира, настраивались на прокаты?

Кацалапов: На чемпионате мира перед короткой программой мысль была другая в голове, – приводит пресс-служба ФФКР слова Кацалапова. – Тогда, в Минске, я был настроен побеждать, выигрывать, вперед, борьба! А в Сайтаме я думал, что уже столько коротких и произвольных программ прокатал, и вот он – этот момент, возможно, крайний (не люблю слово последний) прокат в этом сезоне. И это было уже не так, как на Европе, когда меня одолевали мысли: вперед, еще потом будет время, сейчас сделаю, потом доработаю…

Нет, на мире я думал, что все натренировал и выходил на лед уверенно. А лед в Сайтаме потрясающий, который держит любое ребро. Мы прилетели в Японию чуть позже, не смогли попробовать лед на основной арене на тренировке, но ребята, американцы, канадцы, все говорили, что лед на главном катке просто от души сделан. И когда мы вышли на разминку перед короткой, поняли, что этот лед позволяет делать все. И это еще больше успокоило.

Мы выходили и понимали, что сделаем так, как договаривались, покажем все, что натренировали. И ничего не надо сверх, не нужно выпрыгивать из штанов. Делаем и показываем сейчас то, что наработали. Все! Не знаю, может, вы и правы – да, в Минске, я рвался куда-то, но не сказать, что сломя голову. А тут все получилось показать.

– Какие мысли у вас были после произвольной программы?

Синицына: Я была рада, что мы закончили этот турнир, что прошли его чисто, что прокаты удались. Я выдохнула на последней позе и была очень счастлива. В тот момент я еще не знала ни оценок, ничего – просто была счастлива, что мы это сделали, что есть удовлетворение от той работы, которую мы провели до чемпионата мира, что со всем справились. А когда уже сидели в "kiss and cry" и увидели оценки, там уже, конечно, эмоции захлестнули.

Кацалапов: Мы очень надеялись, что будем в тройке.

Синицына: Были очень маленькие разрывы между пятью парами, даже большим количеством пар. И любая ошибка могла бы изменить результаты, поэтому у нас и не было права на ошибку, мы не дали себе такой возможности, и были рады.

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