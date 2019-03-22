Никита Кацалапов: "Это было потрясающе. Теперь можем выдохнуть!"

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, набравшие рекордные для себя 83,94 балла в ритмическом танце на чемпионате мира в Сайтаме, остались довольны прокатом и даже позволяли себе шутить.

– Надеюсь, это был все-таки наш лучший прокат в сезоне. Потрясающая музыка, качество льда, все помогало, мотивировало. Теперь можно немножко выдохнуть. Работали день и ночь на тренировках, все элементы получились наконец-то. Ну так, тяжело дышалось во время твиззлов... Но это если вам, журналистам нужно что-то интересное (смеется). На самом деле все нормально. Все мы умеем, все можем. Теперь вся концентрация на произвольном танце, – сказал Кацалапов.

Произвольный танец на ЧМ спортсмены покажут завтра. (Дмитрий Кузнецов)

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