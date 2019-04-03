Никита Кацалапов: "Чемпионат мира стал новой точкой отсчета для нашего дуэта"

Танцоры Никита Кацалапов и Виктория Синицина прокомментировали свое выступление на чемпионате мира в японской Сайтаме. Пара завоевала серебро. Эта медаль стала первой для России с 2013 года.

Последний раз российские фигуристы становились призерами чемпионата мира в 2013 году, когда Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев завоевали бронзу в канадском Лондоне.

Напомним, что российские фигуристы вернули максимальную квоту в танцах на льду по итогам выступления на чемпионате мира в Сайтаме. На турнире в 2020 году сможет выступить три дуэта из России.

– Пять лет назад в Сайтаме появилась новость о том, что вы планируете кататься в паре, и теперь, снова в Сайтаме, вы впервые в карьере завоевали серебро чемпионата мира. Если обернуться назад, каким был этот путь?

Синицина: Мне кажется, эти 5 лет пролетели очень быстро, потому что они были такими насыщенными – столько подъемов и падений… Я могу сказать, что мы с Никитой выросли за эти 5 лет, повзрослели морально, набрались мудрости и опыта. Этот путь был сложный, но приятный.

Кацалапов: Я только сегодня понял, что в Сайтаме для нас все "закольцевалось". Это классно осознавать, и сейчас наша история с Викой как будто начинается заново. Этот чемпионат мира стал новой точкой отсчета. Мы с Викой очень гордимся, что, несмотря ни на что, преодолели все трудности и сложности. Через многое нам пришлось пройти за эти 5 лет. Но я не согласен с тем, что эти годы пролетели быстро.

В какой-то степени это так. Но с другой стороны, эти 5 лет были долгими, разными и столько всего с нами произошло, сколько за всю жизнь со мной не происходило. Поэтому мы рады, что наши свою дверь, открыли ее, увидели коридор и надеюсь, точнее знаю, что идем по нему правильным путем и знаем, куда. Мы довольны, как провели этот сезон, хотя впереди еще командный World Team Trophy. В целом, мы справились, несмотря на грубую ошибку на чемпионате Европы в Минске.

– Это был ваш единственный сбой за сезон.

Кацалапов: Конечно, на чемпионате Европы хотелось быть выше. И могли. Готовы были очень хорошо и очень хотели. Но мы уже разговаривали с вами на эту тему – нелепая ошибка, как будто меня "подстрелили". Никаких оправданий этому нет. Что произошло, то произошло. Главное, что на чемпионате мира мы поставили такую хорошую точку.

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