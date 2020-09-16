«Никаких конфликтов. У нас с Этери Георгиевной все хорошо». Медведева высказалась о возвращении к Тутберидзе

Российская фигуристка Евгения Медведева в эфире Первого канала прокомментировала свое возвращение к тренеру Этери Тутберидзе.

- Благодарна Брайану за проделанную работу, — сказала Медведева. — На данный момент просто безумно благодарна за его понимание — он отнесся с глубочайшим пониманием и одобрением к моему решению.

Мы сохранили хорошие теплые отношения, никаких конфликтов. Я рада, что так получилось. У нас с Этери Георгиевной все хорошо: мы встретились, поговорили, сегодня начали работу.

Медведева уходила от Тутберидзе после Олимпиады-2018, где выиграла две серебряных медали (в одиночном катании и командных соревнованиях). Последние годы фигуристка тренировалась в Торонто у Брайана Орсера. В прошлом году Медведева завоевала бронзу на чемпионате мира.