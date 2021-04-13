«Никаких конфликтов». Тренер рассказал, как расстался с академией Плющенко
Российский тренер Александр Волков, вчера объявивший об уходе из академии «Ангелы Плющенко», в интервью «СЭ» рассказал о реакции руководителя школы на свое решение.
— Евгений как воспринял произошедшее? Удержать пытался?
— Евгений — взрослый человек, он услышал мое решение, как он может удержать? Вы же не можете насильно кого-то оставить на работе. Мы пожали руки, прекрасно встретились, поговорили, пожелали друг другу удачи.
— И даже не удивился?
— Слушайте, не думаю. Я не знаю, что у него было в душе, но разговор был абсолютно нормальный. Никакого негатива, конфликтов. Я просто делал свою работу. Не могу сказать, первая у меня была роль, пятая, десятая. Все равно вместе с Евгением делали полезное дело. Надеюсь, у меня получится делать его и на новом месте.
(Дмитрий Кузнецов)
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