«Никаких конфликтов». Тренер рассказал, как расстался с академией Плющенко

Российский тренер Александр Волков, вчера объявивший об уходе из академии «Ангелы Плющенко», в интервью «СЭ» рассказал о реакции руководителя школы на свое решение.

— Евгений как воспринял произошедшее? Удержать пытался?

— Евгений — взрослый человек, он услышал мое решение, как он может удержать? Вы же не можете насильно кого-то оставить на работе. Мы пожали руки, прекрасно встретились, поговорили, пожелали друг другу удачи.

— И даже не удивился?

— Слушайте, не думаю. Я не знаю, что у него было в душе, но разговор был абсолютно нормальный. Никакого негатива, конфликтов. Я просто делал свою работу. Не могу сказать, первая у меня была роль, пятая, десятая. Все равно вместе с Евгением делали полезное дело. Надеюсь, у меня получится делать его и на новом месте.

(Дмитрий Кузнецов)

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