Загитова откатала программу в прозрачном платье и снова упала. Видео проката

Российская фигуристка Алина Загитова выступила на премьере шоу Art On Ice в Цюрихе.

25-е ежегодное шоу проходит в четырех городах Швейцарии: Цюрихе, Лозанне, Базеле и Давосе.

13 декабря 17-летняя Загитова объявила о приостановке соревновательной карьеры в фигурном катании.

Фигуристка является олимпийской чемпионкой 2018 года. Она выигрывала все существующие крупные соревнования, в том числе завоевала золотые медали на чемпионате мира-2019 в Сайтаме и чемпионате Европы-2018 в Москве.

В декабре россиянка заняла последнее, шестое место в финале серии «Гран-при» в Турине, хотя после короткой программы была второй.

Ранее Алина выступила на шоу в Доброграде и исполнила там показательную программу Survivor.

За время выступления 17-летняя фигуристка сделала два прыжка — чистый тройной лутц и тройной флип, который закончился падением. По окончании проката к катку прорвались две болельщицы, которые вручили Алине цветы со словами «скучно без вас». Загитова с улыбкой ответила: «спасибо».

Загитова откатала программу в майке на замерзшем озере и упала. Уникальные кадры