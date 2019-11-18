Нежная на льду и сногшибательная в жизни Синицина

Российская фигуристка, выступающая в танцах на льду, Виктория Синицина поделилась в своем Instagram яркими фотографиями с банкета, посвященного окончанию московского этапа «Гран-при».

В паре с Никитой Кацалаповым Синицина стала победительницей москоского этапа серии «Гран-при». До этого дуэт также одержал победу на китайском этапе серии и теперь выступит в Финале серии, который пройдет в Турине с 5 по 8 декабря. Синицина и Кацалапов — действующие вице-чемпионы мира, в прошлом сезоне в Финале «Гран-при» дуэт также занял второе место.