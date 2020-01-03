Невероятный полет Трусовой в Дубае. Как вам?

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова в своем официальном Instagram поделилась фотографиями с отдыха в Дубае. На них 15-летняя фигуристка запечатлена в полете над берегом моря.

В этом сезоне Трусова первой в мире фигуристкой, исполнившей четыре четверных прыжка в одной программе, а также первой в истории исполнительницей четверного флипа. Фигуристка выиграла два этапа серии Гран-при — в США и России, а позже стала третьей в Финале «Гран-при» и на чемпионате России.

Следующим стартом для Трусовой должен стать чемпионат Европы в австрийском Граце с 20 по 26 января.