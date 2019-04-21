Невероятное сердце Загитовой. Фото

Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду". Мероприятие прошло в субботу в Краснодаре.
- Вчера и сегодня состоялся дебют шоу "Чемпионы на льду" моего дорогого тренера Этери Тутберидзе. Я с большим удовольствием показала свою победную олимпийскую программу. Масару тоже была со мной рядом в ее новом олимпийском наряде, - написала Загитова в Инстаграме.
⚡🎉⚡Вчера и сегодня состоялся дебют 🎆 шоу "Чемпионы на льду" моего дорогого тренера @tutberidze.eteri 👏👏👏, и я с большим удовольствием показала свою победную олимпийскую программу 🥇⛸💪. И Масару 🐕 💖 тоже была со мной рядом в её новом олимпийском наряде 😂🤩👍. ⚡⚡⚡ This weekend there was the premiere of the new Ice Show "Champions on the Ice" by my great coach @tutberidze.eteri 👏👏👏. I enjoyed performing my victorious olimpic program🥇⛸💪. And Masaru the Dog 🐕💖 was on the ice too in her new olimpic dress 😍🤩👍. ⚡⚡⚡今日、私の最愛なるエテリコーチ @tutberidze.eteri による全く新しいプレミアムアイスショー「Champions on the Ice」が開催されました 👏👏👏 私は、優勝したオリンピックプログラムを踊りました🥇⛸💪マサル🐕💖も新たなオリンピックドレスを着て、アイスリンクに上がりました 😍🤩👍