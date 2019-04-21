Невероятное сердце Загитовой. Фото

Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе​ "Чемпионы на льду". Мероприятие прошло в субботу в Краснодаре.

- Вчера и сегодня состоялся дебют шоу "Чемпионы на льду" моего дорогого тренера Этери Тутберидзе. Я с большим удовольствием показала свою победную олимпийскую программу. Масару тоже была со мной рядом в ее новом олимпийском наряде, - написала Загитова в Инстаграме.