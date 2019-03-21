Неудачный прокат Коляды в короткой программе на чемпионате мира. Видео

Российский фигурист Михаил Коляда неудачно выступил в короткой программе на чемпионате мира в японской Сайтаме.

Он допустил ряд ошибок: не смог выполнить заявленный каскад четверной тулуп + тройной тулуп – сделал лишь тройной тулуп. Затем фигурист исполнил тройной лутц, к которому добавил двойной тулуп. Завершил прыжковый контент фигурист хорошим тройным акселем.

Он набрал 84,23 балла и занял десятое место.

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