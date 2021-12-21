Нэтан Чен принял решение вернуться к программам сезона-2019/20

Американский фигурист Нэтан Чен принял решение сменить программы перед чемпионатом США, сообщает NBC.

Он вернул программы сезона-2019/20: короткую под композицию La Boheme Шарля Азнавура и произвольную, которая поставлена под саундтрек к фильму «Рокетмен».

Отмечается, что фигурист планирует выступить с этими программами на чемпионате США. Но он еще не решил, какие программы будет исполнять в дальнейшем.

В этом сезоне Чен выступал с короткой программой под композицию Nemesis Бенджамина Клементина и произвольной программой под музыку Моцарта.

Чемпионат США состоится с 3 по 9 января в Нэшвилле.