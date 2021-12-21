Нэтан Чен принял решение вернуться к программам сезона-2019/20
11:14
Американский фигурист Нэтан Чен принял решение сменить программы перед чемпионатом США, сообщает NBC.
Он вернул программы сезона-2019/20: короткую под композицию La Boheme Шарля Азнавура и произвольную, которая поставлена под саундтрек к фильму «Рокетмен».
Отмечается, что фигурист планирует выступить с этими программами на чемпионате США. Но он еще не решил, какие программы будет исполнять в дальнейшем.
В этом сезоне Чен выступал с короткой программой под композицию Nemesis Бенджамина Клементина и произвольной программой под музыку Моцарта.
Чемпионат США состоится с 3 по 9 января в Нэшвилле.
Дополнительная информация:
https://olympics.nbcsports.com/2021/12/20/nathan-chen-olympics-figure-skating-programs/
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