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Нэтан Чен принял решение вернуться к программам сезона-2019/20

11:14
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Американский фигурист Нэтан Чен принял решение сменить программы перед чемпионатом США, сообщает NBC.

Он вернул программы сезона-2019/20: короткую под композицию La Boheme Шарля Азнавура и произвольную, которая поставлена под саундтрек к фильму «Рокетмен».

Отмечается, что фигурист планирует выступить с этими программами на чемпионате США. Но он еще не решил, какие программы будет исполнять в дальнейшем.

В этом сезоне Чен выступал с короткой программой под композицию Nemesis Бенджамина Клементина и произвольной программой под музыку Моцарта.

Чемпионат США состоится с 3 по 9 января в Нэшвилле.

Дополнительная информация:

https://olympics.nbcsports.com/2021/12/20/nathan-chen-olympics-figure-skating-programs/

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Екатерина Савостина все материалы автора
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