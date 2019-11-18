Россиянка Станислава Константинова после неудачного выступления на московском этапе «Гран-при» опубликовала в Instagram свою фотографию в образе из произвольной программы, подписав цитатой из фильма «Мирный воин» — «Нет начала или конца, только действие».

Фигуристка заняла на московском этапе предпоследнее 11-е место, хотя в прошлом сезоне стала лучшей из взрослых фигуристок на чемпионате страны и вошла в состав сборной России на чемпионат Европы, а позже стала бронзовым призером Универсиады-2019.