Нестеров: «Считаю, героев в спорте сейчас определять трудно»

Олимпийский чемпион по гандболу Юрий Нестеров прокомментировал результаты ежегодного опроса ВЦИОМ, по итогам которого фигурист Роман Костомаров признан спортсменом года в России.

«Конечно, он совершил настоящий поступок! Вернулся на лед... Но, честно говоря, в такой момент, как сейчас, герои спорта уходят на второй план. Я считаю, героев в спорте сейчас определять трудно. Сейчас наши герои на передовой. А Роман Костомаров показал настоящий спортивный характер, это здорово. Все те, кто не бросают спорт в нынешней ситуации, продолжают заниматься, все они большие молодцы», — приводит «Спорт День за Днем» слова Нестерова.

В начале 2023 года 46-летнего Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 17 декабря спортсмен впервые вышел на лед в коньках в рамках ледового шоу Ильи Авербуха.