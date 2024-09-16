Несколько фигуристов «Ангелов Плющенко» в новом сезоне будут представлять Московскую область.

Олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко рассказал, что несколько фигуристов из его академии «Ангелы Плющенко» в предстоящем сезоне будут представлять Московскую область.

«У нас в этом сезоне много спортсменов, сейчас их ждет первенство Московской области, оно впервые пройдет на моей арене, в «Горках-10» с 20 по 22 сентября. Несколько наших фигуристов с нового сезона будут представлять именно Московскую область — Михаил Алексахин, Елена Костылева, Любовь Рубцова, Вероника Жилина и еще ряд неплохих спортсменов. Я создал базу в Горках, получил карт-бланш, есть поддержка от Министерства спорта Московской области и лично губернатора Андрея Воробьева.

Что касается Жилиной и ее восстановления, то пока сложно сказать, когда она может вернуться на лед. Сейчас ее здоровьем занимаются родители, она восстанавливается», — цитирует Плющенко ТАСС.

16-летняя Жилина была вынуждена пропустить прошлый сезон в связи с травмой. Она является серебряным призером первенства России 2023 года среди юниоров и победительницей юниорского финала Гран-при 2023 года.