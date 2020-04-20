«Нереальная красотка». Радионова объяснила феномен популярности Загитовой

Российская фигуристка Елена Радионова отметила, что олимпийская чемпионка Алина Загитова — украшение любого шоу.

— Почему олимпийская чемпионка Алина Загитова пользуется такой особенной популярностью? — В первую очередь за счет того, что Алина олимпийская чемпионка и имеет все возможные титулы. Во-вторых, она очень прибавила в катании, у нее всегда сложные и интересные номера. В-третьих, она нереальная красотка. Она выросла, оформилась, выглядит просто шикарно. Это я ей как девушка девушке говорю. Алина — украшение любого шоу.

Мне кажется, залог успеха Алины еще и в том, что она очень искренняя и скромная. Она в своей жизни не играет чужую роль. Это подкупает. Она такая, какая она есть, никого из себя не строит, у нее нет звездной болезни. Людям нравится, что она, как сейчас говорят, «трушная».

Загитова также является чемпионкой мира-2019, чемпионкой Европы и России-2018, победительницей Финала Гран-при-2018/19. В декабре 2019 17-летняя фигуристка приостановила спортивную карьеру.

21-летняя Радионова является бронзовым призером чемпионата мира-2015, двукратной вице-чемпионкой Европы, победительницей зимней Универсиады 2017 года, неоднократным призером Финалов «Гран-при» и победительницей этаповб серии, а также чемпионкой страны 2015 года, а также чемпионкой России-2015. В последний раз выходила на лед осенью 2018 года, однако о завершении карьеры фигуристка пока не объявляла.