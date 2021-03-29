Леонова осудила тренировки у Тутберидзе после заявления Бобровой

Вице-чемпионка мира Алена Леонова прокомментировала «СЭ» заявление олимпийской чемпионки 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерины Бобровой о методах работы Этери Тутберидзе.

Ранее, 29 марта, Боброва в интервью Собеседнику заявила, что Тутберидзе может унижать человека, но делает это, по ее мнению, во благо.

«Это неприемлемо. Тренеры обычно не прибегают к такому, чтобы совсем унизить. Накричать иногда могут, прикрикнуть без всяких обзывательств. Сейчас такое время, когда некоторые родители хотят, чтобы их ребенок катался в этой группе, прогрессировал, то он должен вытерпеть все, пройти через всё. Это неприятно. Это некорректно, скажем так. Многие дети вообще не воспринимают это — с ними лучше по-доброму. Прибегать к оскорблениям нельзя, но жесткие тренировки помогают вырасти в чемпионов. Но это не касается критики, оскорблений», — заявила Леонова.

На чемпионате мира-2021 по фигурному катанию в Стокгольме подопечная Тутберидзе Анна Щербакова завоевала золото.

(Константин Колмаков)