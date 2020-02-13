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Необычная пресс-конференция Медведевой в образе Сейлор Мун. Это надо видеть

18:00
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в Японии провела необычную пресс-конференцию в образе Сейлор Мун. В июне этого года Медведева исполнит главную роль в новом ледовом шоу, посвященном 25-летию мультфильма «Сейлор Мун».

— Сейлор Мун — один из моих любимых героев в аниме и мне приятно комбинировать это с фигурным катанием, — рассказала Медведева. — Обычно у меня очень быстро меняется настроение, через пять минут счастье может смениться на очень сильную грусть.

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