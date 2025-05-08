Немецкий фигурист Никита Володин назвал шесть сильнейших спортивных пар мира

Фигурист из Германии Никита Володин, выступающий в паре с Минервой Фабьен-Хазе, в интервью «СЭ» назвал шесть самых сильных спортивных пар мира.

— Я могу назвать несколько пар, которые могут в любой момент претендовать на призы. Это мы с Минервой, Саша Галлямов с Настей Мишиной, японцы Рику Миура/Рюити Кихара, Настя Метелкина/Лука Берулава и венгры Мария Павлова/Алексей Святченко. Это мое субъективное мнение по набору элементов и по личному восприятию.

— Из китайцев можешь выделить кого-то?

— Если олимпийские чемпионы выйдут, то, конечно, они тоже попадут в топ без всяких сомнений (олимпийская чемпионка Пекина Вэньцзин Суй объявила о возвращении с новым партнером. — Прим. «СЭ»).

Никита Володин сменил спортивное гражданство в 2022 году. Минерва Фабьен-Хазе и Никита Володин стали бронзовыми и серебряными призерами чемпионата мира, чемпионами Европы в 2025 году и победителями финала «Гран-при» ISU в 2024 году.