Немецкая фигуристка рассказала о проблемах в Москве перед полетом на «Гран-при» Канады

Немецкая фигуристка Минерва Хазе, выступающая в паре с Ноланом Зеегертом, рассказала о том, с какими трудностями столкнулась при перелете из Европы в Ванкувер.

Репортаж она вела в своем Instagram в течение целого дня. Сначала она написала, находясь в аэропорту в Москве:

— Сидим в самолете, нам до сих пор говорят, что не знаем, когда мы полетим.

Далее уточнила:

— Сидим в полностью забронированном самолете уже 12 часов. Пожелайте мне удачи, чтобы выжить!

Весёлые приключения Минервы Хазе в Москве в пути на Гран-при Канады: pic.twitter.com/W0F8oDR6Ad — Lublineс93 (@Lublinec931) October 28, 2021

Возможно, немка несколько преувеличила проблемы, поскольку затем рассказала подробнее:

— Итак, после того, как мы 2,5 часа сидели в самолете, нам снова пришлось выйти из-за технических проблем. 4 часа спустя мы садимся на еще один самолет, и это значит, что мы не успеем на пересадку в Ванкувер. Так что кто знает, когда мы прилетим туда.

В конце дня Хазе написала:

— Все-таки долетели до Лос-Анджелеса. Следующая попытка добраться до Ванкувера — завтра утром. Время в поездке на данный момент: 27 часов.

Хазе/Зеегерт — двукратные чемпионы Германии, бронзовые призеры Гран-при России. Парные соревнования на Гран-при Канады стартуют в пятницу в 22:55 по московскому времени.