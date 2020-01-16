«Нельзя же так путаться в таких элементарных вещах». Рудковская продолжает критиковать Авербуха за использование песни Билана

Продюсер Яна Рудковская вновь раскритиковала Илью Авербуха за использование композиции известного исполнителя Димы Билана в своей постановке.

?В шоу Авербуха «Волшебник страны Оз» главные роли исполняли Евгения Медведева и Роман Костомаров. По словам Рудковской, в постановке один из номеров был поставлен под песню Билана «Держи» без разрешения.

— Нельзя же так путаться в таких элементарных вещах! РАО управляет публичными авторскими правами- к ним вопросов, как не было так и нет, есть вопросы к отсутствию лицензий по другим видам использования фонограммы, и как следствие нарушение прав правообладателей, как смежного так и авторского права. Фонограмма в номере великолепного Мурванидзе явно очень отличается от оригинала Димы Билана. Вам же наши юристы полтора месяца назад разжевывали это, Вы реально что ли до сих пор не въехали в тему содеянного? — написала Рудковская в своем Telegram-канале.