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«Некоторые соперницы Туктамышевой в течение всей карьеры носят «лейбл» сомнительных докрутов». Мишин — о своей ученице

16:39
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Тренер чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин отметил, что у его ученицы безукоризненные выезды прыжков, в отличие соперниц.

— Я думаю, что сейчас, если говорить о Лизе (Туктамышевой) и тех сильнейших спортсменках, которые здесь в Японии) выступали, то, наверное, наибольшие перспективы имеют те, у кого есть четверной прыжок или хотя бы тройной аксель, — цитирует ТАСС Мишина. — Потому что даже безупречное и высокохудожественное катание без этих элементов не позволяет быть впереди.

Лиза отличается безукоризненными выездами из прыжка, в то время как некоторые ее соперницы в течение всей карьеры носят «лейбл» сомнительных докрутов.

Туктамышева стала третьей на этапах серии «Гран-при» в США и Китае, не попав в Финал серии.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7185213

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