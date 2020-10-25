Лидировавшая после короткой программы ученица Этери Тутберидзе Дарья Усачева прокомментировала свое выступление на этапе Кубка России в Сочи. Фигуристка уверенно начала произвольную программу, но в конце не докрутила тройной тулуп в каскаде с тройным флипом.

— Сегодняшним прокатом я недовольна, потому что допустила грубую ошибку — упала с каскада. Конечно, это непростительно. Значит, надо продолжать работать. Перед контрольными прокатами я говорила, новая программа мне очень нравится. Я начинаю ее больше понимать, вживаться в образ Джульетты. Теперь нужно накатать программу так, чтобы все элементы исполнять чисто, и выдавать эмоции, — приводит ФФККР слова Усачевой.