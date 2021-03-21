«Неадекватных мам и пап тренеры побаиваются». Волчкова о родителях фигуристов

Тренер по фигурному катанию Виктория Волчкова в интервью RT рассказала о вовлеченности родителей в тренировочный процесс своих детей.

— Во времена ваших выступлений родители фигуристов не были до такой степени вовлечены в тренировочный процесс. Или я ошибаюсь?

— Ошибаетесь. До сих пор иногда вспоминаю батарею в «Юбилейном», возле которой сидели мама Зоя — мама Лёши Ягудина, мама Жени Плющенко и моя мама. И они всех нас держали очень жёстко. Чуть что не так, за шкирку — и на стадион, на дополнительные занятия. Примерно то же самое было в Москве, где под контролем родителей катались Лена Соколова, Юля Солдатова. Единственным, кому никогда не требовался родительский надзор, был разве что Илья Кулик. Мы приходили на каток — он уже работал, уходили с катка — он ещё работал. Рядом с Ирой Слуцкой постоянно была её мама. За мной точно так же дед ходил по пятам. Заглядывал в раздевалку, показывал на часы, мол, пора выйти на разминку или на стадион или уроки делать. Знаете, такая тень отца Гамлета, которая всегда за спиной. У Яблокова такая же бабушка Лариса — не упускает из внимания ни одной мелочи. Я очень её уважаю. Хотя встречаются настолько неадекватные мамы-папы, что даже тренеры их порой побаиваются.

— И как с этим бороться?

— Ну, как-то пытаешься выстраивать отношения, профилактические беседы вести. Сейчас в связи с карантином родителей вообще на каток не пускают, так что все мы в определённом смысле вздохнули с облегчением.

— А в прежние времена выгонять кого-нибудь приходилось?

— Да. За слишком активное вмешательство в тренировочный процесс. В моей старшей группе такого, к счастью, не происходит. А вот с младшими эксцессы случались. Приходилось вести себя очень жёстко. Как выяснилось, я умею это делать.