Чемпион мира по фигурному катанию Илья Авербух выступил против участия юниорок в одном разряде со взрослыми в случае, если Кубок России соберет всех сильнейших фигуристок страны. В интервью «СЭ» известный постановщик высказался за приглашение на турнир иностранцев, но реализовать эту идею, по его словам, будет сложно.

— Тема с юниорками — деликатная, и принять однозначное решение сложно. С одной стороны соревнование со взрослыми мотивирует, с другой — перевод в другую возрастную категорию создает дополнительную нервотрепку. Плюс непонятно, вроде как одни выиграли, а едут на дальнейшие турниры другие — создаются дополнительные условности. Хотя на чемпионат России 14-летние допускаются. Не знаю, зачем. Мне кажется, каждому возрасту свое время, свои соперники. У девочек-юниорок, Валиевой, Усачевой, Хромых есть колоссальная конкуренция, им есть с кем биться. У взрослых то же самое. Не думаю, что такой микс сильно добавит вистов.

Можно приглашать иностранцев — чем шире география, тем лучше. Но это тоже выглядит как нереальная история. Мы не до конца понимаем, насколько закрыт мир. Идея пригласить Кихиру — хорошая. Но малореализуема с точки зрения условий, в которых мы живем. (Дмитрий Кузнецов)

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