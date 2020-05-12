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Не заметили предательства. Уход от Тутберидзе обернулся для Трусовой взрывным ростом подписчиков в Instagram

13:55
Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Вопреки обвинениям в «предательстве» со стороны представителей «Самбо-70» социальные сети Александры Трусовой после ухода от Этери Тутберидзе несколько дней пользуются повышенным интересом болельщиков.

Они не посчитали переход фигуристки поводом для отписки от Instagram фигуристки (в отличие от тренера) — наоборот, количество растет с каждым днем.

Так, за неделю с 5 мая на страницу Трусовой подписалось 2,3 тысячи человек — когда до этого средний дневной прирост составлял около 50 человек. Такой же рост вызывал трансфер и на странице Евгения Плющенко, на которую подписались за неделю около 1,7 тысячи пользователей. Правда, и от Тутберидзе никто отписываться не стал — ее аудитория также растет (+2,5 тысячи за неделю). Таким образом, в смысле пиара от перехода выиграли все.

Отметим, что переход Трусовой вызвал взрыв интереса и к другим российским фигуристкам: так, на Анну Щербакову 7 мая подписалось 500 человек, а Алину Загитову — 2 тысячи. 10 предыдущих дней от Загитовой отписывалось примерно 100 человек в день. (Дмитрий Кузнецов)

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