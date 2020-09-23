«Не вмешивайте в разборки между Плющенко и Тутберидзе Загитову». Пользователи требуют прекратить травлю фигуристки

Поклонники Алины Загитовой резко отреагировали на ситуацию с переманиванием спортсменки из команды Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

Ранее штаб Тутберидзе опубликовал переписку Загитовой с Яной Рудковской, в которой продюсер и супруга Плющенко предлагает фигуристке уйти в академию олимпийского чемпиона.

Под последним постом в Instagram-аккаунте штаба Тутберидзе поклонники Загитовой критикуют решение выложить переписку спортсменки с Рудковской.

— Тем скрином в сториз вы пробили дно.

— Пожалуйста, не вмешивайте Алину в ситуацию между тренерскими штабами. Очевидно же, что волна негатива польется именно на нее. Она всегда была предана Вашему ТШ и не заслужила такого отношения.

— Низко читать чужие письма. А публиковать темболее.

— Зачем вы втягиевате Алину в эту грязь? Вам заняться нечем?

— Зачем Алину в эти разборки вмешиваться!!! Понятно, что Этери попросила, а Алина, так ее уважает и ценит, что не смогла отказать, но как же так, Этери должна оберегать спортсменов от скандалов, а тут втягивает Алина в интриги и скандалы!!! Просто возмущена я!! Могут и в суд подать, потом доказывай, что это деловая переписка...ужас просто

— Каждый раз думаешь вот оно, дно пробито, но ТШТ пробивает еще и еще. Вы можете последовать примеру вашего коллеги Дудакова и не лезть во все эти интриги? Зачем вы впутываете свою ученицу в ваши перепалки с Плющенко? Это низко и подло. Фу.