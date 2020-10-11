«Не видел, чтобы ей занизили оценки». Тренер прокомментировал свист в адрес судей после проката Константиновой

Александр Волков, тренер академии «Ангелы Плющенко», прокомментировал «СЭ» выступления Станиславы Константиновой и Александры Трусовой на этапе Кубка России в Москве.

— Слышали ли вы реакцию трибун вчера на короткой программе после оценок Стаси Константиновой?

— Свист? Да. Я понимаю людей, которым нравится программа, а они видят баллы, которые кажутся им заниженными. Но как тренер я понимаю, что недокруты сказались на оценках. Я не видел того, чтобы ей занизили оценки.

— Стася вчера сказала такую фразу: «Довольна прокатами, недовольна оценками».

— Я этого не слышал. То, что она сказала, это она сказала. Я со своей точки зрения смотрю, там были недокрут, attention на флипе — тут может быть спорно. Не буду говорить о других спортсменах, у которых есть «ребра», а этого не видят судьи. В данном моменте судьям виднее, надо смотреть повтор. А так компоненты неплохие, Стася красиво катается. Что касается технической оценки, выясним завтра утром.

— Какой следующий старт, какие планы?

— Питерская федерация думала про Москву, но пока это не точно.

— А Сашу Трусову прокомментируете?

— Я просто хочу поздравить Сашу и Женю Плющенко, Диму Михайлова, Сережу Розанова. Хорошо, что победила, тоже без косяков, конечно, но молодец, собралась, сделала свою работу.

— Прибавила у Плющенко?

— Да, именно во второй оценке прибавила. Опять же, не говорю о вчерашней второй оценке, но катание прямо стало женственным.

— А кто за эту женственность отвечает?

— Все, это командная работа. Могу сказать, кто у меня за что отвечает — Светлана, Мартин и я за все. Евгений Викторович также за все. Каждый делает часть работы. Я не скажу, что если кто-то хореограф, то он не может сказать какую-то коррекцию по прыжкам.

Александра Трусова выиграла произвольную программу на этапе Кубка России в Москве и стала победительницей турнира. После третьего места в короткой программе ученица Евгения Плющенко опередила подопечных Этери Тутберидзе Камилу Валиеву и Дарью Усачеву. (Дмитрий Кузнецов)