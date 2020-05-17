Известный российский фигурист и комментатор Алексей Ягудин в интервью «СЭ» прокомментировал идею Татьяны Тарасовой о разрешении фигуристам тренироваться на одной из баз при условии соблюдения мер предосторожности.

— Все равно скопление людей получается, от чего пытаются уйти государственные органы. Конечно, и Татьяна Анатольевна, и я — все мы за наших спортсменов и за то, чтобы у них была возможность тренироваться. Но очень сложно подобрать место. В Новогорске работают тысячи людей. Я не знаю базы, такую, чтоб на отшибе и которую бы обслуживали пара сторожей и все. Нужен обслуживающий персонал, уборка, готовка еды, врачи. 15-17-летним девочкам все равно понадобится помощь. Раз сказали всем сидеть дома, что поделаешь, придется сидеть и фигуристам. В каких-то странах карантин проходит проще, где-то сложнее, но уверен, не одни наши спортсмены лишены льда.

— Следующий сезон вообще может пройти без серии Гран-при. Роль Кубка России вырастет...

— Эти догадки могут стать горькой правдой по мере того, как будет приближаться время старта. Статус Кубка России... знаете, мне бы хотелось, чтобы пандемия закончилась, и у фигуристов была возможность ездить и на этапы Кубка России, и на этапы взрослого «Гран-при». И юниорского — которые сейчас начинают отменять, — сказал Ягудин. (Дмитрий Кузнецов)

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