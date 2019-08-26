Российская фигуристка Ксения Столбова, выступающая в паре c Андреем Новоселовым, рассказала о поддержке и помощи со стороны известного тренера Татьяны Тарасовой.

— Полтора года назад не имела ни малейшего представления, как мне дальше жить и что делать, — цитируют «РИА «Новости» Столбову. — И совершенно спонтанно рядом вдруг появились Тарасова и Коля Морозов. Татьяна Анатольевна, собственно, мне и сказала, причем так, что я сразу ей поверила: «Не смей бросать кататься. Ты просто не имеешь права это сделать. А ногу мы вылечим».

Но я точно не рассчитывала на то, что эти же слова повторит Коля. И встанет рядом. Хотя не так давно он признался, что очень долго не верил, что из нашей совместной затеи что-то получится. Тарасова всегда замечает каждую мелочь и умеет прекрасно мотивировать.

Столбова является олимпийской чемпионкой Сочи-2014 в командном турнире, а также серебряным призером Игр в личном турнире в паре с Федором Климовым. В сентябре прошлого года Климов объявил о завершении спортивной карьеры, Столбова встала в пару с Новоселовым, который ранее выступал за Францию. В начале августа Новоселов получил разрешение от французской федерации выступать за Россию.