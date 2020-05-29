Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в большом разговоре с «СЭ» выразила свое отношение к успеху Алины Загитовой на Олимпийских играх в Пхенчхане и жестко высказалась о ранних уходах фигуристов из спорта.

— Да, таким победам надо радоваться, — подчеркнула Роднина. — Но надо понимать: есть спортсмены с длинными карьерами, а есть — взяли, выскочили и тут же исчезли. Таких фигуристов было много. Тара Липински — ау, где она была после Олимпиады? Леша Урманов — ни до, ни после ничего не выиграл. Да та же Юлия Липницкая — она же выиграла только в команде! Мы уже такого насмотрелись, это называется халиф на час. Могу только посочувствовать этим ребятам. Мы лучше понимали, как из спорта переходили в другую жизнь. Решение было не вынужденное, а осознанное. Я прожила долгую жизнь в спорте. Да, она была фантастически тяжелая, но безумно интересная. А когда люди задерживаются наверху на 3-4 года, то у меня возникает два вопроса: а) что с этими ребятами, с их психикой? б) а не слишком ли дорого для страны вырастить человека на два года? Мы теряем не только спортсмена, но и здорового человека. Неужели все измеряется только золотом? (Дмитрий Кузнецов)

«Когда люди уходят в 17-18 лет, однажды выиграв Олимпиаду, — это называется халиф на час». Откровенная Ирина Роднина

Полностью интервью с Ириной Родниной читайте в субботу на сайте «СЭ»