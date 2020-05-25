Родители российской фигуристки Анны Щербаковой в большом интервью «СЭ» рассказали о том, как восприняли выбор спортивной карьеры своей дочерью. Мама фигуристки Юлия первоначально была против занятий спортом на высшем уровне.

— Мы с мужем из академгородков, где в первую очередь уделяли внимание образованию, а спортом дети занимались исключительно для здоровья. И я привела своих детей на каток для здоровья. Совершенно не понимала, куда попала. Что-то осознавать начала уже после того, как Аня перешла в группу к Этери Георгиевне. Не считаю спорт чем-то жизненно важным и необходимым. Это Анин выбор. Она не должна что-то доказывать мне на льду, только себе и по собственному желанию. У меня были такие моменты, мне казалось, что спорт лишает ребенка полноценной жизни, а не дает ей какие-то новые возможности. Сейчас я поменяла свою точку зрения. Во-первых, я вижу, что Аня действительно не представляет свою жизнь без фигурного катания, а найти свое предназначение в столь раннем возрасте мало кому удается. Во-вторых, я вижу, что это не развлечение, а интересная и перспективная работа, — сказала Щербакова. (Дмитрий Кузнецов)

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