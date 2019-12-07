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Не самый удачный, но все же достойный прокат произвольной программы Самарина в финале «Гран-при»

16:41
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Россиянин Александр Самарин показал не самое удачное выступление в произвольной программе в финале «Гран-при».

Фигурист справился со своим самым сложным каскадом четверной лутц+тройной тулуп, допустил помарку при приземлении с четверного флипа, а далее сделал бабочку на четверном тулупе, сделав лишь двойной. Затем спортсмен сделал каскад тройной аксель+двойной тулуп, позднее повторил этот же элемент, и завершил прыжковый контент тройным лутцем и тройным риттбергером.

Самарин занял четвертое место по итогам двух программ.

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