Не самый удачный, но все же достойный прокат произвольной программы Самарина в финале «Гран-при»

Россиянин Александр Самарин показал не самое удачное выступление в произвольной программе в финале «Гран-при».

Фигурист справился со своим самым сложным каскадом четверной лутц+тройной тулуп, допустил помарку при приземлении с четверного флипа, а далее сделал бабочку на четверном тулупе, сделав лишь двойной. Затем спортсмен сделал каскад тройной аксель+двойной тулуп, позднее повторил этот же элемент, и завершил прыжковый контент тройным лутцем и тройным риттбергером.

Самарин занял четвертое место по итогам двух программ.