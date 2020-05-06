«Не повторяй ошибку Медведевой!» Фанаты просят Трусову не уходить от Тутберидзе
Фанаты бронзовой призерки чемпионата Европы по фигурному катанию Александры Трусовой отреагировали в Instagram спортсменки на слухи о возможном уходе от тренера Этери Тутберидзе.
Ранее появилась информация, что 15-летняя россиянка будет тренироваться у Евгения Плющенко. Решение связано с недовольством фигуристки своим положением в группе Тутберидзе и отсутствием должного внимания.
«Неужели пример Медведевой ничему не научил? Не повторяй ее ошибку!» — написали в комментариях под последним постом Трусовой.
Трусову призывают не уходить от Тутберидзе, хотя пока не было официальной информации pic.twitter.com/BqFyD0txru— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) May 6, 2020
Источник: Трусова известила Тутберидзе о смене тренера
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