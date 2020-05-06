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«Не повторяй ошибку Медведевой!» Фанаты просят Трусову не уходить от Тутберидзе

15:23
Евгения Медведева и Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева и Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Фанаты бронзовой призерки чемпионата Европы по фигурному катанию Александры Трусовой отреагировали в Instagram спортсменки на слухи о возможном уходе от тренера Этери Тутберидзе.

Ранее появилась информация, что 15-летняя россиянка будет тренироваться у Евгения Плющенко. Решение связано с недовольством фигуристки своим положением в группе Тутберидзе и отсутствием должного внимания.

«Неужели пример Медведевой ничему не научил? Не повторяй ее ошибку!» — написали в комментариях под последним постом Трусовой.

Источник: Трусова известила Тутберидзе о смене тренера

Отец Трусовой — об уходе дочери от Этери Тутберидзе: «Мы сидим дома, катки закрыты»

Федерация фигурного катания России: Документов о переходе Трусовой в академию Плющенко у нас нет

Источник: Плющенко — не единственный вариант для Трусовой

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