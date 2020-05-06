«Не повторяй ошибку Медведевой!» Фанаты просят Трусову не уходить от Тутберидзе

Фанаты бронзовой призерки чемпионата Европы по фигурному катанию Александры Трусовой отреагировали в Instagram спортсменки на слухи о возможном уходе от тренера Этери Тутберидзе.

Ранее появилась информация, что 15-летняя россиянка будет тренироваться у Евгения Плющенко. Решение связано с недовольством фигуристки своим положением в группе Тутберидзе и отсутствием должного внимания.

«Неужели пример Медведевой ничему не научил? Не повторяй ее ошибку!» — написали в комментариях под последним постом Трусовой.

Трусову призывают не уходить от Тутберидзе, хотя пока не было официальной информации pic.twitter.com/BqFyD0txru — Алексей Лазуткин (@lazutkin 88 ) May 6, 2020

Источник: Трусова известила Тутберидзе о смене тренера

Отец Трусовой — об уходе дочери от Этери Тутберидзе: «Мы сидим дома, катки закрыты»

Федерация фигурного катания России: Документов о переходе Трусовой в академию Плющенко у нас нет

Источник: Плющенко — не единственный вариант для Трусовой