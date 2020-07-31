«Не понимаю, почему Косторная уходит. Настроение просто испорчено». Мнение тренера Гончаренко

Известный российский тренер Инна Гончаренко прокомментировала «СЭ» решении фигуристки Алены Косторной уйти от своего тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

— Насколько плохо то, что от Тутберидзе уходит еще одна топ-ученица?

— Когда ты вложил в ученика душу, добился высоких результатов, а он от тебя уходит, то что в этом может быть хорошего? Не вижу в этом ничего хорошего.

— Может быть, это поможет Тутберидзе еще активнее развивать новых учеников?

— Она и так развивает, знаю, что у них достаточно многочисленная группа: и маленьких, и взрослых. Что она только с уходом Косторной начнет развивать? Не вижу в этом логики. Они прекрасно все развивали учеников до ухода Алены и будут это делать после. А сам факт, что она покинула тренера, меня очень печалит. В эту девочку было достаточно вложено: и по образу, и по сложным элементам, и по их качеству. Она получила награды и была хорошо оценена многими специалистами. Ее уход для меня не является неожиданным, но он очень печален. Лично у меня, настроение от него испортилось.

— Самой Косторной этот переход что-то даст?

— Ничего не хочу говорить и прогнозировать по этому поводу. Поживем, увидим.

— Евгению Плющенко будет тяжело справиться с таким количеством звезд?

— Если он берет, значит рассчитывает свои силы. Не хочу углубляться в эту тему, настроение просто испорчено. Не очень понимаю, почему это происходит сейчас, когда сезон переходов закрыт (Севастиан Терлецкий)