"Не по Сеньке шапка". Траньков больше не будет главным тренером Тарасовой и Морозова

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков сообщил, что не будет больше тренировать российскую пару Евгения Тарасова/Владимир Морозов. По его словам, это слишком большая ответственность.
– Наше дальнейшее сотрудничество будет зависеть от ребят, от мнения Нины Михайловны Мозер, – отметил Траньков в эфире "Матч ТВ". – Мы изначально договаривались с ребятами на один сезон. Этот сезон завершен – что мог ребятам дать, я дал.
Главным тренером пары я больше не буду – не по Сеньке шапка, это большая ответственность за первую пару страны, которая стала еще более титулованной.
Я готов всячески помогать – быть вторым тренером, тренером-консультантом, но не главным тренером.
Напомним, Траньков тренировал пару в этом сезоне. Однако к чемпионату мира в Сайтаме фигурситов готовила их предыдущий тренер Нина Мозер. Последняя сообщила, что больше не будет заниматься тренерской деятельностью.