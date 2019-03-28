"Не по Сеньке шапка". Траньков больше не будет главным тренером Тарасовой и Морозова

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков сообщил, что не будет больше тренировать российскую пару Евгения Тарасова/Владимир Морозов. По его словам, это слишком большая ответственность.

– Наше дальнейшее сотрудничество будет зависеть от ребят, от мнения Нины Михайловны Мозер, – отметил Траньков в эфире "Матч ТВ". – Мы изначально договаривались с ребятами на один сезон. Этот сезон завершен – что мог ребятам дать, я дал.

Главным тренером пары я больше не буду – не по Сеньке шапка, это большая ответственность за первую пару страны, которая стала еще более титулованной.

Я готов всячески помогать – быть вторым тренером, тренером-консультантом, но не главным тренером.

Напомним, Траньков тренировал пару в этом сезоне. Однако к чемпионату мира в Сайтаме фигурситов готовила их предыдущий тренер Нина Мозер. Последняя сообщила, что больше не будет заниматься тренерской деятельностью.